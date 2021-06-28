Жительница Нижегородской области спасла умиравшего от жары лосенка

Нижний Новгород, 28 июня. Женщина из Городца наткнулась на обессиленного лосенка во время прогулки в лесу. Малыш умирал от жары и обезвоживания.

На 30-градусной жаре животное лежало на траве без сил. Неравнодушная жительница области отнесла лосенка на руках к ближайшим садам, чтобы он смог попить. Позже из Семеновского лесничества прибыл егерь, который забрал малыша в Воскресенский район.

Ранее жители Приамурья спасли косуленка от утопления. Детеныш оказался в беде на небольшом островке, окруженном водой во время разлива реки.