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Жительница Нижегородской области спасла умиравшего от жары лосенка

  /   Обновлено: 28 июня 2021 12:21
Общество
Жительница Нижегородской области спасла умиравшего от жары лосенка
polistovsky.ru  /  пресс-служба Полистовского заповедника

Нижний Новгород, 28 июня. Женщина из Городца наткнулась на обессиленного лосенка во время прогулки в лесу. Малыш умирал от жары и обезвоживания.

На 30-градусной жаре животное лежало на траве без сил. Неравнодушная жительница области отнесла лосенка на руках к ближайшим садам, чтобы он смог попить. Позже из Семеновского лесничества прибыл егерь, который забрал малыша в Воскресенский район.

Ранее жители Приамурья спасли косуленка от утопления. Детеныш оказался в беде на небольшом островке, окруженном водой во время разлива реки.

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