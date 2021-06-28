Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июня 13:28
13:25
Общество
Самолеты авиакомпании S7 начнут летать в Болгарию с 9 июля
13:25
Шоу-бизнес
Игорь Николаев признал свой главный недостаток для жены
13:25
Весь мир
В Колумбии за сутки убили четырех полицейских
13:23
Общество
Власти Крыма смягчили коронавирусные ограничения
13:21
Происшествия
Висевшего на окне многоэтажки мужчину задержали в Москве
13:10
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся ливнях
13:10
Шоу-бизнес
Волочкову заподозрили в тайной связи с вдовцом Легкоступовой
13:09
Общество
Эфир: Обоснованность обязательной вакцинации работников бизнеса
13:06
Происшествия
Telegram грозит многомиллионный штраф за отказ удалить запрещенный контент
13:03
Общество
Жители Украины будут работать на семь лет дольше ради выхода на пенсию
Все новости

Звезда «Фарго» родила Юэну Макгрегору долгожданного сына

363
Шоу-бизнес
Звезда «Фарго» родила Юэну Макгрегору долгожданного сына
Global Look Press  /  Armando Gallo / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 28 июня. Известный актер саги «Звездные войны» Юэн Макгрегор стал отцом в пятый раз. Долгожданного сына артисту родила его новая возлюбленная — американская актриса Мэри Элизабет Уинстэд.

Звездная пара долгое время скрывала от поклонников радостную новость. Однако после рождения малыша фотографиями решила поделиться его старшая сестра Клара. У Макгрегора и Уинстэд родился мальчик. По словам еще одной дочери актера, его назвали Лори, сообщает «Культуромания».

«Добро пожаловать в мир, братишка. Поздравляю папу и Мэри — это величайший подарок», — написала 25-летняя дочь актера от первого брака.

Поклонники и коллеги артиста осыпали пост огромным количеством восторженных комментариев. Многие поздравляют Макгрегора с рождением долгожданного сына. В прошлом браке с художницей-постановщицей Ив Мавракис у звезды появились четыре дочери. Супруги прожили вместе 22 года, пока артиста не позвали на съемки сериала «Фарго».Там артист познакомился с коллегой Мэри Элизабет Уинстэд.

Широкую известность Юэн Макгрегор получил благодаря роли Оби-Вана Кеноби в серии фильмов «Звездные войны». Новые части, которые снимает Джордж Лукас в последние годы, совершенно не понравились шотландскому актеру. Артист раскритиковал работу режиссера на площадке.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Фарго» родила Юэну Макгрегору долгожданного сына
звездные войны семья макгрегор уинстэд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru