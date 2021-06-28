Звезда «Фарго» родила Юэну Макгрегору долгожданного сына

Вашингтон, 28 июня. Известный актер саги «Звездные войны» Юэн Макгрегор стал отцом в пятый раз. Долгожданного сына артисту родила его новая возлюбленная — американская актриса Мэри Элизабет Уинстэд.

Звездная пара долгое время скрывала от поклонников радостную новость. Однако после рождения малыша фотографиями решила поделиться его старшая сестра Клара. У Макгрегора и Уинстэд родился мальчик. По словам еще одной дочери актера, его назвали Лори, сообщает «Культуромания».

«Добро пожаловать в мир, братишка. Поздравляю папу и Мэри — это величайший подарок», — написала 25-летняя дочь актера от первого брака.

Поклонники и коллеги артиста осыпали пост огромным количеством восторженных комментариев. Многие поздравляют Макгрегора с рождением долгожданного сына. В прошлом браке с художницей-постановщицей Ив Мавракис у звезды появились четыре дочери. Супруги прожили вместе 22 года, пока артиста не позвали на съемки сериала «Фарго».Там артист познакомился с коллегой Мэри Элизабет Уинстэд.

Широкую известность Юэн Макгрегор получил благодаря роли Оби-Вана Кеноби в серии фильмов «Звездные войны». Новые части, которые снимает Джордж Лукас в последние годы, совершенно не понравились шотландскому актеру. Артист раскритиковал работу режиссера на площадке.