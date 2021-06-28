В Индии заявили об успешных испытаниях новой баллистической ракеты Agni P

Нью-Дели, 28 июня. Ракету нового поколения Agni P, которая может нести ядерный заряд, успешно испытали в Индии.

По имеющейся информации, баллистическая ракета способна нести ядерную боеголовку, а дальность ее применения достигает двух тысяч километров.

Ранее стало известно, что индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) завершила испытания ракеты Akash — Next Generation для индийских ЗРК. Тестирование системы ПВО нового поколения проходило на полигоне в штате Одиши. Стоит также отметить, что российские специалисты уже активно обучают индийских военных работать с ЗРС С-400, контракт на поставку которых был заключен между Москвой и Нью-Дели.