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В Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за ситуации с COVID-19

ФАН-ТВ
В Бурятии ввели двухнедельный локдаун из-за ситуации с COVID-19
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Режим тотальной самоизоляции начался в Бурятии из-за повышения заболеваемости коронавирусом. Режим нерабочих дней в республике продлится с 27 июня по 11 июля.

Особенно серьезно новые правила скажутся на деятельности тех предпринимателей, кто ведет работу только в летнее время. Под ограничения попадают базы отдыха и гостиничные дома. Местная жительница Галина Мешкова уже пять лет владеет собственным кафе. По ее словам, из-за локдауна в этом году прибыли почти не будет.

«26-го приехала, и этот локдаун объявили, да. Конечно, я понимаю, что это вынужденная мера. И для нас-то это не локдаун, а нокдаун получился, потому что деньги-то мы вообще не зарабатываем», — добавила предприниматель Галина Мешкова.

Также на дорогах выставлены специальные посты. За соблюдением всех ограничений следят сотрудники Росгвардии и районных администраций.

«Основная масса людей относится с пониманием. Были и спорные моменты, конфликтные моменты. Но удалось найти взаимопонимание», — рассказал первый заместитель руководителя администрации муниципального образования «Кабанский район» Геннадий Осетров.

По данным региональных властей, ограничения не коснутся системообразующих предприятий, общественного транспорта, а также аптек, салонов сотовой связи и магазинов, торгующих товарами первой необходимости. При этом продолжающие работу организации должны обеспечить перевод не менее 30% сотрудников на дистанционный режим.

Между тем, для граждан, имеющих сертификат о наличии профилактической прививки против коронавирусной инфекции, самоизоляция не является обязательным требованием. Остальным предписано не удаляться от дома без крайней необходимости. Исключения составят обращение за экстренной медицинской помощью, забота о близких родственниках, поездка на работу, дачу и обратно. Заниматься спортом или гулять нужно будет с соблюдением социальной дистанции.

По последним данным, суточный прирост заболеваемости COVID-19 в Бурятии составил 305 человек. Всего же в России по официальным данным зафиксировано около 5, 5 миллионов заболевших новой коронавирусной инфекцией, 4, 9 миллиона человек выздоровело.

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