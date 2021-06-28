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Елена Панина: Евросоюз провалил тест на субъектность в отношениях с Россией

Особое мнение
Елена Панина: Евросоюз провалил тест на субъектность в отношениях с Россией
Федеральное агентство новостей  / 

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кро по итогам первого дня саммита Европейского союза в Брюсселе сообщил, что ЕС и Россия должны сесть за стол переговоров, поскольку Союз не может ограничить отношения с Москвой лишь санкциями и высылками дипломатов.

Заявление бельгийского премьера вписано в широкий международный контекст. Перед самым саммитом в столице его страны стало известно, что немецкий канцлер Ангела Меркель (и к ней присоединился президент Франции Эммануэль Макрон) выступила с инициативой провести встречу президента РФ Владимира Путина с лидерами стран Евросоюза.

Ряд экспертов расценили этот жест как попытку Берлина и Парижа перехватить инициативу у Вашингтона после того, как в Женеве прошли переговоры между Путиным и президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Судя по всему, Германия и Франция пришли к выводу, что они не могут позволить американцам монополизировать повестку диалога Запад — Россия. И ход немецко-французского тандема стал моментом истины для ЕС, показавшим, кто в нем руководствуется национальными интересами, а кто попросту играет на стороне внешних сил.

Так, например, против инициативы Меркель и Макрона категорически выступили Польша и три прибалтийских государства. Они не просто отвергли ее, но и настояли на включение в заявление Европейского совета жестких антироссийских формулировок, угрожающих Москве новыми санкциями, если та «будет продолжать злонамеренную и подрывную деятельность».

Берлину и Парижу в итоге пришлось все-таки уступить под напором тех сил, которые призвали вначале посмотреть, как будут развиваться отношения между Россией и Соединенными Штатами. Однако понятно, что это отговорка, а Евросоюз, который в последнее время так много говорил о своей «стратегической автономии», в целом провалил этот конкретный тест на геополитическую субъектность.

Понятно, что дело не в обуянных русофобскими комплексами поляках и прибалтах. Они всего лишь реализовали инструкции США и Великобритании, которые стремятся любой ценой помешать ведущим странам Старого Света вернуться к конструктивному диалогу с Москвой.

Но слова премьер-министра Бельгии в данном случае являются попыткой напомнить своим коллегам очевидное. Европа не может игнорировать Россию. Когда они находятся в состоянии конфронтации, от этого в первую очередь страдают сами же европейцы.

Поэтому ЕС предстоит определиться: или он пойдет на поводу у Польши, Латвии, Литвы и Эстонии — ярых проводников англо-американской интриги, — или верх все же возьмут национальные интересы самой Европы.

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной

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польша ес прибалтика елена панина
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