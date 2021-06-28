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Киселев резко отреагировал на речь Бероева о вакцинации и евреях

  /   Обновлено: 28 июня 2021 12:17
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Общество
Киселев резко отреагировал на речь Бероева о вакцинации и евреях
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Чалова

Москва, 28 июня. Телеведущий Дмитрий Киселев резко высказался об актере Егоре Бероеве, сравнившем вакцинацию с геноцидом евреев в фашистской Германии.

Киселев считает, что артист решил исполнить роль «антипрививочника» и «жертвы режима». По словам телеведущего, Бероев лично написал речь для выступления, поэтому она «получилась смешной в плохом смысле — когда актер с пафосом играет трагедию, а смотреть неловко».

«Антипрививочники готовы отправлять людей на смерть, им плевать на страну, им плевать на мир. Как и самому Бероеву», — отреагировал на речь телеведущий в эфире программы «Вести недели».

Киселев считает, что Бероеву «лучше продолжать играть написанные роли, слушаться умных режиссеров и не соваться на общественную сцену, подвергая себя большому риску».

Бероев резко высказался о вакцинации от коронавируса. Он вышел на сцену во время вручения премии «ТЭФИ — Летопись Победы» в пиджаке с большой желтой звездой, которая похожа на ту, что носили евреи во Вторую мировую войну. Многие были озадачены из-за такого поступка артиста и раскритиковали звезду фильма «Турецкий гамбит» за неуместное сравнение.

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киселев вакцинация бероев
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