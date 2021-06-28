Дагестан лишится 300 млн рублей, выделенных на строительство индустриального парка

Махачкала, 28 июня. Власти Дагестана не сумели создать в республике индустриальный парк «Аврора» из-за отсутствия резидентов. Это может привести к взысканию с региона обратно в федеральный бюджет почти 300 миллионов рублей, показала проверка республиканской счетной палаты.

Коллегия ведомства рассмотрела итоги проверки реализации в Дагестане мероприятий национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. Им предусматривалось создание в прошлом году промпарка «Аврора». Однако проект не был претворен в жизнь из-за удорожания строительства и отсутствия желающих вступить в него бизнесменов.

«Создание технопарка, промышленного (индустриального) и агропромышленного парков (Аврора) агентством по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан не реализовано по причине приостановления данного проекта, что связано с удорожанием стоимости строительства парка «Аврора» в связи с корректировкой проектно-сметной документации и отсутствием заявок от резидентов», — говорится в сообщении счетной палаты.

В ведомстве отметили, что в течение пяти лет на реализацию данного проекта из федерального бюджета было выделено более 280 миллионов рублей, которые теперь могут быть взысканы обратно. Палата выступила за продолжение реализации мероприятий по строительству индустриального парка. Соответствующие предложения должно подготовить агентство по предпринимательству и инвестициям региона.

«Из республиканского бюджета могут быть взысканы средства в сумме 284,6 миллиона рублей, предоставленные из федерального бюджета в 2016–2020 годах», — уточнили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что подавляющая часть промышленного производства в девяти особых экономических зонах Дагестана приходится только на один индустриальный парк в поселке Тюбе. Как отмечал врио главы республики Сергей Меликов, он производит более 80% общего объема продукции всех промпарков, остальные площадки фактически не работают.