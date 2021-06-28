На Украине сегодня отмечают День конституции. В этом году отмечается 25-я юбилейная годовщина принятия главного документа страны. Помнят ли крымчане, как они отмечали этот праздник до 2014 года, и что они сегодня думают о соблюдении конституции соседнего государства, выяснял корреспондент ФАН.

«Я коренной крымчанин, и не помню ни одного Дня конституции, чтобы это был именно праздник. Если в День независимости даже в самые маленькие города Крыма приезжали звезды на концерт, то в День конституции была тишина. Скорее всего, нам что-то говорили об этом в школе, и на этом все», — рассказал ФАН житель крымского, теперь приграничного города Армянск, Павел Мехренькин.

В этом году по случаю праздника украинцы будут отдыхать три дня, 28 июня в стране объявлен нерабочим днем. Отметим, что Конституцию Украины приняли спустя пять лет после объявления независимости государства. Тогда, в 1996 году, заседание депутатов Верховной Рады по этому вопросу началось 27 июня, а спустя 23 часа непрерывных дебатов 315 народных избранников Украины проголосовали за принятие конституции.

«В Крыму это был всегда повод для протокольного возложения цветов, например, к памятнику Шевченко. Но праздником это сложно назвать. Я помню, что на уроках права нас заставляли учить конституцию наизусть, и на экзаменах по конституции были билеты. До сих пор в памяти есть обрывки статей про свободу», — рассказала ФАН жительница Алушты Екатерина Симинова.

/ Новостное агенство «Харьков»

Первой конституцией Украины считается документ, датированный 1710 годом. Его написал украинский гетман Пилип Орлик, им он устанавливал права и обязанности членов запорожского войска. Однако на Украине этот вариант конституции так и не был официально утвержден.

«Жаль, что на Украине конституция во многом соблюдается лишь на бумаге. Вот, например, их независимость, которая закреплена этим документом, почему они не стремятся быть независимыми? А так фанатично рвутся в НАТО, заигрывают с Америкой и Европой, о какой тут независимости речь? Я помню, что нам вечно вбивалось в голову, что только с Европой нам будет хорошо, только с американскими деньгами мы расцветем. Мне всегда было непонятно, почему сами мы не были тогда ни на что способны», — вспомнил житель Симферополя Ефим Остапенко.

Напомним, очередной саммит НАТО, на котором в Киеве ожидали процедуры присоединения к Альянсу, завершился в Брюсселе на прошлой неделе. Однако лидеры Альянса назвали саммит «сугубо рабочим и скоротечным», а поэтому украинцы не были туда даже приглашены.