Сочи обогнал другие города России по росту цен на новостройки

Москва, 28 июня. Стоимость квадратного метра за последние шесть месяцев выросла в среднем в Сочи на 38%, что является самым большим показателем среди крупных российских городов.

Такие данные приводятся в отчете аналитиков портала «Мир квартир». По их мнению, основной причиной резкого подорожания стал мораторий на строительство жилья в Сочи, который начнет действовать 1 июля.

Высокие темпы роста цен на первичное жилье также наблюдаются в Калининграда (+20%), Омске (+19%), Симферополе (+19%), Саратове (+18%), Севастополе (+17%), Самаре (+17%), Твери (+17%) и Курске (+17%). По данным портала, в Москве стоимость квартир в новостройках увеличилась на 12%, в Подмосковье — на 16%, а в Санкт-Петербурге — на 13%.

Эксперты рынка недвижимости ранее сообщили о возможном снижении цен. По их оценке, стоимость жилья в России в среднем может упасть на 5-8%, в зависимости от уровня предложения, спроса и размера ставок по ипотеке.