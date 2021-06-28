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Партия Марин Ле Пен проиграла на региональных выборах во Франции

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Политика
Партия Марин Ле Пен проиграла на региональных выборах во Франции
UN Photo  /  Rick Bajornas

Париж, 28 июня. Во Франции состоялся второй тур региональных выборов, явка избирателей была чрезвычайно низкой.

Как сообщают местные СМИ, лидируют старые правые и левые партии – республиканцы и социалисты. Партия «Нацобъединение» Марин Ле Пен серьезно проиграла соперникам, но недалеко ушла и партия действующего президента страны Эммануэля Макрона «Вперед, республика!», также не достигнув успеха.

В скором времени Макрон планирует возродить свою партию. Он собирается объявить о перестановках в «верхушке», передают журналисты. Теперь представители крупных политических сил говорят о появлении надежды, что на предстоящих президентских выборах в гонке будут участвовать не только Макрон и Ле Пен, но и другие политики.

В первом туре региональных выборов участвовало рекордно малое количество избирателей. Голосование проигнорировали больше 66,7% жителей Франции.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе французские визовые центры в Москве приостановили прием заявок на продление шенгенских виз, срок действия которых истек во время пандемии, передает НСН.

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