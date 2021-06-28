Партия Марин Ле Пен проиграла на региональных выборах во Франции

Париж, 28 июня. Во Франции состоялся второй тур региональных выборов, явка избирателей была чрезвычайно низкой.

Как сообщают местные СМИ, лидируют старые правые и левые партии – республиканцы и социалисты. Партия «Нацобъединение» Марин Ле Пен серьезно проиграла соперникам, но недалеко ушла и партия действующего президента страны Эммануэля Макрона «Вперед, республика!», также не достигнув успеха.

В скором времени Макрон планирует возродить свою партию. Он собирается объявить о перестановках в «верхушке», передают журналисты. Теперь представители крупных политических сил говорят о появлении надежды, что на предстоящих президентских выборах в гонке будут участвовать не только Макрон и Ле Пен, но и другие политики.

В первом туре региональных выборов участвовало рекордно малое количество избирателей. Голосование проигнорировали больше 66,7% жителей Франции.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе французские визовые центры в Москве приостановили прием заявок на продление шенгенских виз, срок действия которых истек во время пандемии, передает НСН.