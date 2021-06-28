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Мишустин рассказал о работе кабмина над механизмами назначения пенсий

Экономика
Мишустин рассказал о работе кабмина над механизмами назначения пенсий
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 июня. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин рассказал о работе кабмина над вопросом назначения пенсионных выплат.

На данный момент власти разрабатывают проактивный механизм назначения россиянам пенсии по старости и социальных доплат. Об этом заявил глава кабмина в ходе совещания с заместителями 28 июня.

«Правительство в рамках второго этапа стратегии действий в интересах граждан старшего поколения подготовило план мероприятий по ее реализации на ближайшие четыре года», — добавил премьер-министр.

Инициативы направлены на поддержку россиян старшего возраста, уточнил Мишустин. Благодаря нововведению они смогут не тратить время на подачу всех заявлений и посещение служб.

Также кабмин утвердил выделение 46,6 миллиарда рублей на пособия беременным женщинам и родителям-одиночкам. Россияне смогут оформить новые пособия с 1 июля 2021 года.

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