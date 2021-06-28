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«ФАН повсюду»: зачем Великобритания устроила провокацию в Черном море

Подкасты
«ФАН повсюду»: зачем Великобритания устроила провокацию в Черном море
Федеральное агентство новостей  / 

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который нарушил границу в Черном море в районе мыса Фиолент. Боевой корабль Великобритании не реагировал на предупреждения российской стороны. После того как сторожевой корабль РФ открыл огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил несколько бомб, Defender покинул территориальные воды России.

Какие цели преследовала данная провокация? Был ли экипаж британского эсминца готов к реальному боевому столкновению? Обо всем этом и многом другом беседуем с военным обозревателем Алексеем Суконкиным.

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В выпуске:

Что из себя представляет эсминец Defender?

Подробности провокации в Черном море.

Какая деталь выдала готовность британского эсминца к боевой ситуации?

Какую информацию получили британские военные по итогам провокации?

Масштабные учения Тихоокеанского флота России в районе Перл-Харбора.

Какие в последнее время были провокации со стороны ВМС США в адрес России?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах, в Telegram-канале «Международный ФАН» и Youtube. Также доступна мобильная версия.

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фиолент defender алексей суконкин
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