«ФАН повсюду»: зачем Великобритания устроила провокацию в Черном море

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, который нарушил границу в Черном море в районе мыса Фиолент. Боевой корабль Великобритании не реагировал на предупреждения российской стороны. После того как сторожевой корабль РФ открыл огонь, а бомбардировщик Су-24М сбросил несколько бомб, Defender покинул территориальные воды России.
Какие цели преследовала данная провокация? Был ли экипаж британского эсминца готов к реальному боевому столкновению? Обо всем этом и многом другом беседуем с военным обозревателем Алексеем Суконкиным.
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В выпуске:
Что из себя представляет эсминец Defender?
Подробности провокации в Черном море.
Какая деталь выдала готовность британского эсминца к боевой ситуации?
Какую информацию получили британские военные по итогам провокации?
Масштабные учения Тихоокеанского флота России в районе Перл-Харбора.
Какие в последнее время были провокации со стороны ВМС США в адрес России?
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