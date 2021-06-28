Мордовия отправила 20 тонн воды в пострадавший от наводнения Крым

Саранск, 18 июня. Мордовия отправила 20 тонн питьевой воды пострадавшим от стихийного бедствия крымчанам. Об этом сообщил официальный портал органов государственной власти республики.

Грузовик с жизненно важной жидкостью отправилась в несколько районов полуострова, где из-за наводнения есть проблемы не только с электричеством, но и водоснабжением. В первую очередь, воду доставят в больницы и детские сады. Фура с номерами региона-13 посетит и лагеря летнего отдыха для детей.

Ранее ФАН писал о гуманитарной помощи жителям столичных округов Центральноафриканской Республики. Бизнесмен из России Евгений Пригожин отправил 20 тонн продуктов питания.