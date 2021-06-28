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Мордовия отправила 20 тонн воды в пострадавший от наводнения Крым

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Общество
Мордовия отправила 20 тонн воды в пострадавший от наводнения Крым
e-mordovia.ru  /  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Саранск, 18 июня. Мордовия отправила 20 тонн питьевой воды пострадавшим от стихийного бедствия крымчанам. Об этом сообщил официальный портал органов государственной власти республики.

Грузовик с жизненно важной жидкостью отправилась в несколько районов полуострова, где из-за наводнения есть проблемы не только с электричеством, но и водоснабжением. В первую очередь, воду доставят в больницы и детские сады. Фура с номерами региона-13 посетит и лагеря летнего отдыха для детей.

Ранее ФАН писал о гуманитарной помощи жителям столичных округов Центральноафриканской Республики. Бизнесмен из России Евгений Пригожин отправил 20 тонн продуктов питания.

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россия гуманитарная помощь мордовия
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