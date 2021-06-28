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Мужчина с ножом напал на прохожих в Германии

Происшествия
Мужчина с ножом напал на прохожих в Германии
maxpixel.net

Берлин, 28 июня. Вооруженный ножом злоумышленник напал на прохожих в немецком городе Эрфурт. По предварительным данным, пострадали два человека.

В полиции сообщили, что инцидент произошел в районе Визенхюгель. Резанные раны получили двое сотрудников правоохранительных органов, сейчас они находятся в больнице.

Нападавший сбежал с места преступления, его разыскивают с помощью вертолета. Известно, что на вид ему 20-30 лет, кожа лица покрыта рубцами, а волосы рыжие и кудрявые, говорит по-немецки.

Похожий случай произошел в немецком городе Изерлон. Агрессивный мужчина напал с ножом на пассажиров железнодорожной станции, два человека погибли, сообщал сайт 360tv.ru.

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