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Премьер-министр Швеции объявил об отставке

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:48
Политика
Премьер-министр Швеции объявил об отставке
government.se  /  Пресс-служба правительства Швеции

Стокгольм, 28 июня. Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил спикеру парламента об уходе в отставку. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По его словам, спикер попытается сформировать новое правительство.

«Я просил спикера освободить меня от должности премьер-министра», — подчеркнул Левен.

Ранее популистская партия «Шведские демократы» потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьеру.

Помимо этого, первый замглавы МИД РФ Владимир Титов ранее рассказал, что антироссийские заявления властей Швеции не способствуют развитию двусторонних отношений.

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