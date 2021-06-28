Премьер-министр Швеции объявил об отставке

Стокгольм, 28 июня. Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил спикеру парламента об уходе в отставку. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

По его словам, спикер попытается сформировать новое правительство.

«Я просил спикера освободить меня от должности премьер-министра», — подчеркнул Левен.

Ранее популистская партия «Шведские демократы» потребовала провести в парламенте голосование по вопросу о доверии премьеру.

Помимо этого, первый замглавы МИД РФ Владимир Титов ранее рассказал, что антироссийские заявления властей Швеции не способствуют развитию двусторонних отношений.