Риэлтор рассказал, какие квартиры лучше не покупать

Есть ряд важных моментов, которые могут сказаться на дальнейшей ликвидности и комфорте проживания при выборе и покупке той или иной квартиры. Так в комментарии ФАН считает риелтор, инвестор в недвижимость Артем Сошников.

Первые этажи

Как показывает практика, такие квартиры всегда продаются дешевле квартир на более высоких этажах. Связано это с разными причинами:

— Доступность для воров;

— Не открыть шторы, так как вы на ладони для прохожих.

«Первые этажи, особенно в старых домах, имеют подвалы, а это почти всегда наличие запаха в квартире (запах влаги или подвала). Плюс, как правило, у таких квартир не самые лучшие видовые характеристики», — пояснил Артем Сошников.

Вторые этажи над коммерцией

По словам риелтора, никогда не знаешь, кто из арендаторов туда заедет. Есть вероятность появления живности.

«Наличие запахов маловероятно, если это какой-то общепит, потому что у таких производств отдельные свечи или вентиляционные шахты. Хуже может быть с магазинами, продающими алкогольную продукцию или кафе-бары. Тут уровень дискомфорта и неудобств может быть куда выше. Крики, оры, запах сигарет, люди, пытающиеся проникнуть к тебе в квартиру через открытое окно», — добавил Артем Сошников.

Торцевые квартиры

Это касается больше панельного, старого домостроения. Замастиченные швы могут быть плохо обработаны. В результате торцевая квартира, не прикрытая ничем, оказывается под ударом, и стены начинают промерзать, сыреть и прочее.

фото из личного архива Артема Сошникова /

«Раньше использовали голые панели без каких-либо дополнительных утеплителей. Сейчас прогресс не стоит на месте. Это касается панельного домостроения в том числе. Поэтому опасаться этого не стоит в современных домах», — рассказал Артем Сошников.

Квартиры на последнем этаже

По его словам, в такой квартире возможна протечка. Опять же зависит от того, что это за дом, какой год постройки. Все зависит от типа кровли, наличия или отсутствия чердака, технического этажа.

«Чаще всего это, опять же, касается старых домов. Время не щадит никого, и виной могут стать неправильно выполненные работы (например, по рубероиду). Повредили кровлю при уборке снега. В современных домах используют чаще всего инверсионную кровлю. Если грубо — это обратный пирог кровли, в отличие от того, что делали раньше. Также может сломаться лифт», — добавил Артем Сошников.

Долгострои

Сейчас очень много достроенных домов, которые ранее были долгостроями. Надо особенно внимательно изучить историю дома и саму квартиру, уверен риелтор.

«В нашей стране никто не консервирует должным образом брошенные стройки. По крайней мере, раньше. А это может привести в дальнейшем к образованию плесени, трещин на стенах, экономии на стройматериалах при достройке дома и прочее», — обратил внимание Артем Сошников.

Вид из квартиры

Мало приятного в том, когда вид из окна квартиры выходит на помойку, глухую стену, железнодорожные пути и т. д. Это не только ухудшает комфорт проживания, но и снижает ликвидность объекта.