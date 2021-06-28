Ростовские школы не могут найти деньги для охраны Росгвардией

Ростов-на-Дону, 28 июня. Многие учебные заведения Ростова, особенно после Казанских событий, предпочитают, чтобы их охраной занимались сотрудники Росгвардии. Однако средства для этого есть далеко не у каждой школы.

Этот вопрос поднял на совещании в областном Законодательном Собрании начальник филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Ростовской области Юрий Федосов.

По его словам, в донской столице назревает большая проблема. Многие школы хотят, чтобы их охраняли сотрудники Росгвардии, но у них нет для этого денег.

Сегодня на рынке охранных услуг цены демпингуют частные охранные агентства и, если они могут позволить себе охранять школу за 80 или 90 тысяч рублей, то услуги росгвардейцев оставляют 135 тысяч, и ниже этой суммы Росгвардия работать не может.

Как пояснил Юрий Федосов, это связано с тем, что у частников есть своя форма и люди проходят все освидетельствования за свой счет, сотрудникам Росгвардии нужны деньги на форму, медосмотр и психологов.

Для решения этого вопроса могут потребоваться дополнительные средства из областного бюджета, также, как это произошло с охраной для кадетских корпусов. В любом случае проблему нужно решать, пришли к выводу участники круглого стола.

Ранее ФАН рассказывал, как тема охраны в общеобразовательных учреждениях России стала одной из самых обсуждаемых тем после трагедии в казанской гимназии. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» высказалась об усилении охраны в российских школах.