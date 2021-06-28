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Диетолог из Турции перечислил опасные сочетания продуктов

Общество
Диетолог из Турции перечислил опасные сочетания продуктов
pixabay.com

Анкара, 28 июня. Сочетание некоторых продуктов может иметь негативные последствия для здоровья, даже если один из компонентов является полезным.

Определенные продукты питания не стоит смешивать, так как это может привести к проблемам со здоровьем. Об этом в беседе с изданием Cumhuriet рассказал специалист по питанию и диетологии Вейсель Джиерли.

По словам эксперта, во время завтрака не стоит запивать яичницу чаем. Это связано с наличием вещества под названием «танин» в составе чая, которое снижает усвоение железа организмом. Также не следует смешивать репчатый лук и чеснок. Это сочетание может привести к появлению пятен на коже и вызвать проблемы с желудком.

Тщательный выбор продуктов важен для сохранения своего здоровья. Как сообщает издание «Ридус», купленные в магазине продукты необходимо мыть, чтобы избежать отравления. Из рациона питания также следует исключить вредную пищу, например острое. Такие блюда ускоряют процессы старения кожи.

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