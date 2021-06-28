Набиуллина не исключила очередного повышения ключевой ставки

Москва, 28 июня. Руководство Банка России на заседании в июле может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки на 0,25–1 процентный пункт, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора неоднократно говорила о планах перехода к умеренно жесткой денежно-кредитной политике на фоне восстановления экономики. Совет директоров ЦБ на июньском заседании принял решение повысить ключевую ставку до 5,5%.

Как указывала Набиуллина, сейчас регулятор осуществляет переход к нейтральной денежно-кредитной политике. Она объяснила, что для этого характерна ключевая ставка в диапазоне 5–6%.