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Набиуллина не исключила очередного повышения ключевой ставки

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:49
Экономика
Набиуллина не исключила очередного повышения ключевой ставки
politexpert.net  /  Зайцев Евгений

Москва, 28 июня. Руководство Банка России на заседании в июле может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки на 0,25–1 процентный пункт, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора неоднократно говорила о планах перехода к умеренно жесткой денежно-кредитной политике на фоне восстановления экономики. Совет директоров ЦБ на июньском заседании принял решение повысить ключевую ставку до 5,5%.

Как указывала Набиуллина, сейчас регулятор осуществляет переход к нейтральной денежно-кредитной политике. Она объяснила, что для этого характерна ключевая ставка в диапазоне 5–6%.

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