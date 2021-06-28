Девять человек пострадали в результате ДТП под Астраханью

Астрахань, 28 июня. Число пострадавших при ДТП в области достигло девяти человек. Лобовое столкновение двух автомобилей произошло возле поселка Вольное.

По предварительной информации, рано утром на 550-м километре трассы Р-22 36-летний водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio совершил выезд на встречную полосу. Иномарка столкнулась с внедорожником Nissan X-Trail, который управлял 47-летний местный житель.

Водитель Toyota получил перелом бедра, ушиб грудной клетки и черепно-мозговую травму. Аналогичные травмы и переломы получили пассажиры обоих автомобилей. Все пострадавшие в результате столкновения госпитализированы медиками. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее жертвами ДТП под Волгоградом стали три человека. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом в Чернышевском районе.