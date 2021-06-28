Глава Госдепа США и новый министр иностранных дел Израиля провели первые переговоры

Рим, 28 июня. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой Министерства иностранных дел Израиля Яиром Лапидом в Риме. В ходе встречи стороны обсудили стабильность в регионе и необходимость улучшения отношений израильтян с палестинцами.

«[Дипломаты] обсудили поддержку стабильности в регионе, развитие усилий по нормализации в регионе и необходимость улучшения израильско-палестинских отношений. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лапид подчеркнули прочное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем и неизменную поддержку Америкой безопасности Израиля», — говорится в письменном заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса по итогам встречи.

Today @SecBlinken met in Rome with @yairlapid and emphasized America’s unwavering support for Israel’s security, the strong partnership between our nations, and the need to improve Israeli-Palestinian relations. https://t.co/32U9sFZvuF — Ned Price (@StateDeptSpox) June 27, 2021

Перед переговорами глава израильской дипломатии подчеркнул, что для еврейского государства Вашингтон является ключевым партнером.

«Для Израиля нет более важных отношений, чем с Соединенными Штатами Америки. Нет более верного друга США, чем Израиль. В последние несколько лет были допущены ошибки. Двухпартийная позиция Израиля была подорвана. Мы исправим эти ошибки вместе», — сказал Лапид.

Блинкен подтвердил, что две страны вступают в новую главу отношений, но с глубоким прошлым.

«Несмотря на то, что наша ситуация относительно новая, основа, над которой мы работаем, это прочное партнерство, отношения, дружба между США и Израилем. Она базируется, как сказал министр иностранных дел (Израиля — прим. ред.), на совокупности общих ценностей и интересов», — отметил он.

Отношения между Палестиной и Израилем

Глава Госдепа также заявил, что администрация президента Джо Байдена поддерживает «Авраамские соглашения» о нормализации отношений Израиля с рядом арабских стран. Тем не менее, по словам американского дипломата, они не заменяют собой участие Тель-Авива в урегулировании проблем между израильтянами и палестинцами, которые должны быть разрешены.

twitter.com / @secblinken

Эта тема стала особенно актуальной в связи с майским обострением конфликта Израиля и Палестины. После беспорядков в Иерусалиме на фоне выселения арабских семей из района Шейх Джаррах радикальные группировки из сектора Газа нанесли ракетные удары по территории Израиля. На эти атаки израильская сторона отреагировала ответным огнем — взаимные обстрелы продолжались 11 дней. За период обострения с палестинской стороны погибли не менее 254 человек, около 1,9 тысячи были ранены. В Израиле количество жертв составило 13 человек, более 300 получили ранения. В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня, однако ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной.

Администрация Байдена предприняла шаги по укреплению дипломатических отношений с палестинцами после того, как они были прерваны при Дональде Трампе. Предыдущий президент США поддерживал крепкие отношения с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и выступал посредником в соглашениях о нормализации отношений между еврейским государством и арабскими странами Персидского залива. Сейчас, в дополнение к восстановлению многомиллионного финансирования для палестинцев со стороны Вашингтона, Штаты планируют вновь открыть консульство в Иерусалиме.

Ядерная сделка с Ираном

«У Израиля есть серьезные оговорки по поводу ядерной сделки с Ираном, переговоры о которой идут в Вене. Мы считаем, что эти разногласия можно обсудить в прямых профессиональных беседах, а не на пресс-конференциях», — заявил глава МИД Израиля перед переговорами.

Опасения Яира Лапида в связи с возвращением Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) неслучайны. Непрямые переговоры администрации Байдена с Тегераном по спасению иранской ядерной сделки должны вступить в 7-й тур в ближайшее время.

twitter.com / @secblinken

СВПД был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы. Уже в мае 2018 года Штаты объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций в отношении Тегерана.

Биньямин Нетаньяху громко и публично выступил против СВПД еще в 2015 году, когда у власти находилась администрация Барака Обамы. По мнению израильских официальных лиц, ядерная программа Ирана представляет угрозу для дальнейшего существования еврейского государства. Новая израильская администрация также негативно настроена к СВПД.

«Возобновление ядерной сделки с Ираном — ошибка. Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием», — заявил новый израильский премьер-министр Нафтали Беннет в Кнессете при вступлении в должность.

Новое правительство Израиля

Переговоры Блинкена и Лапида в Риме стали первой встречей на высоком уровне представителей США и Израиля с момента приведения к присяге нового правительства еврейского государства во главе с лидером партии «Ямина» Нафтали Беннетом 13 июня.

Согласно коалиционному соглашению, он будет занимать свой пост в течение первых двух лет срока, а затем эту должность займет Яир Лапид.

A historic photo: a Palestinian Islamist,

a religious ultra nationalist and a secular two stater agree to work together. pic.twitter.com/4RhI82PyB1 — Mairav Zonszein מרב זונשיין (@MairavZ) June 2, 2021

Восемь израильских партий договорились о создании правительственной коалиции 3 июня, положив конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху. Коалиция является необычным блоком политических объединений самых разных идеологий — от левых до крайне правых. В ней также присутствует арабская партия «РААМ». Поскольку союз этих фракций является разнородным, многие аналитики считают, что его члены имеют слишком много противоречий по ключевым вопросам и их договор может оказаться недолговечным.