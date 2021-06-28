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Глава Госдепа США и новый министр иностранных дел Израиля провели первые переговоры

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Ближний Восток
Глава Госдепа США и новый министр иностранных дел Израиля провели первые переговоры
twitter.com  /  @secblinken

Рим, 28 июня. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой Министерства иностранных дел Израиля Яиром Лапидом в Риме. В ходе встречи стороны обсудили стабильность в регионе и необходимость улучшения отношений израильтян с палестинцами.

«[Дипломаты] обсудили поддержку стабильности в регионе, развитие усилий по нормализации в регионе и необходимость улучшения израильско-палестинских отношений. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лапид подчеркнули прочное партнерство между Соединенными Штатами и Израилем и неизменную поддержку Америкой безопасности Израиля», — говорится в письменном заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса по итогам встречи.

Перед переговорами глава израильской дипломатии подчеркнул, что для еврейского государства Вашингтон является ключевым партнером.

«Для Израиля нет более важных отношений, чем с Соединенными Штатами Америки. Нет более верного друга США, чем Израиль. В последние несколько лет были допущены ошибки. Двухпартийная позиция Израиля была подорвана. Мы исправим эти ошибки вместе», — сказал Лапид.

Блинкен подтвердил, что две страны вступают в новую главу отношений, но с глубоким прошлым.

«Несмотря на то, что наша ситуация относительно новая, основа, над которой мы работаем, это прочное партнерство, отношения, дружба между США и Израилем. Она базируется, как сказал министр иностранных дел (Израиля — прим. ред.), на совокупности общих ценностей и интересов», — отметил он.

Отношения между Палестиной и Израилем

Глава Госдепа также заявил, что администрация президента Джо Байдена поддерживает «Авраамские соглашения» о нормализации отношений Израиля с рядом арабских стран. Тем не менее, по словам американского дипломата, они не заменяют собой участие Тель-Авива в урегулировании проблем между израильтянами и палестинцами, которые должны быть разрешены.

Глава Госдепа США провел первые переговоры с новым министром иностранных дел Израиля
twitter.com  / @secblinken

Эта тема стала особенно актуальной в связи с майским обострением конфликта Израиля и Палестины. После беспорядков в Иерусалиме на фоне выселения арабских семей из района Шейх Джаррах радикальные группировки из сектора Газа нанесли ракетные удары по территории Израиля. На эти атаки израильская сторона отреагировала ответным огнем — взаимные обстрелы продолжались 11 дней. За период обострения с палестинской стороны погибли не менее 254 человек, около 1,9 тысячи были ранены. В Израиле количество жертв составило 13 человек, более 300 получили ранения. В ночь на 21 мая в силу вступил режим прекращения огня, однако ситуация в регионе продолжает оставаться нестабильной. 

Администрация Байдена предприняла шаги по укреплению дипломатических отношений с палестинцами после того, как они были прерваны при Дональде Трампе. Предыдущий президент США поддерживал крепкие отношения с экс-премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и выступал посредником в соглашениях о нормализации отношений между еврейским государством и арабскими странами Персидского залива. Сейчас, в дополнение к восстановлению многомиллионного финансирования для палестинцев со стороны Вашингтона, Штаты планируют вновь открыть консульство в Иерусалиме.

Ядерная сделка с Ираном

«У Израиля есть серьезные оговорки по поводу ядерной сделки с Ираном, переговоры о которой идут в Вене. Мы считаем, что эти разногласия можно обсудить в прямых профессиональных беседах, а не на пресс-конференциях», — заявил глава МИД Израиля перед переговорами

Опасения Яира Лапида в связи с возвращением Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) неслучайны. Непрямые переговоры администрации Байдена с Тегераном по спасению иранской ядерной сделки должны вступить в 7-й тур в ближайшее время.

Блинкен провел переговоры с новым главой МИД Израиля
twitter.com  / @secblinken

СВПД был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном. Он предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы. Уже в мае 2018 года Штаты объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций в отношении Тегерана.

Биньямин Нетаньяху громко и публично выступил против СВПД еще в 2015 году, когда у власти находилась администрация Барака Обамы. По мнению израильских официальных лиц, ядерная программа Ирана представляет угрозу для дальнейшего существования еврейского государства. Новая израильская администрация также негативно настроена к СВПД.

«Возобновление ядерной сделки с Ираном — ошибка. Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием», — заявил новый израильский премьер-министр Нафтали Беннет в Кнессете при вступлении в должность.

Новое правительство Израиля

Переговоры Блинкена и Лапида в Риме стали первой встречей на высоком уровне представителей США и Израиля с момента приведения к присяге нового правительства еврейского государства во главе с лидером партии «Ямина» Нафтали Беннетом 13 июня.

Согласно коалиционному соглашению, он будет занимать свой пост в течение первых двух лет срока, а затем эту должность займет Яир Лапид.

Восемь израильских партий договорились о создании правительственной коалиции 3 июня, положив конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху. Коалиция является необычным блоком политических объединений самых разных идеологий — от левых до крайне правых. В ней также присутствует арабская партия «РААМ». Поскольку союз этих фракций является разнородным, многие аналитики считают, что его члены имеют слишком много противоречий по ключевым вопросам и их договор может оказаться недолговечным.

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