Кирилл Туриченко рассказал о самом мерзком испытании в новом «Факторе страха»

Москва, 28 июня. Исполнитель Кирилл Туриченко стал участником нового экстремального шоу «Фактор страха» на канале НТВ. Вокалист группы «Иванушки International» рассказал о самом мерзком испытании.

Телеканал НТВ начал съемки новой версии легендарной программы «Фактор страха». Последнее время популярный музыкант испытывает себя в разных условиях — то он выступал в тяжелом костюме Носорога на шоу «Маска», а теперь решил проверить на прочность свою выдержку и побороть страх. Туриченко рассказал, что ему нравится бороться с собой и преодолевать различные сложности.

«Я всегда стараюсь свои страхи побороть — если чего-то боюсь, выстраиваю жизнь так, чтобы столкнуться с этим лицом к лицу. Помню, застрял в детстве в лифте — долго боялся замкнутого пространства. Но со временем стер фобию. Поэтому, собственно, и тут сразу согласился участвовать», — рассказал артист в интервью изданию StarHit.

Съемки шоу проводятся в песчаном карьере под Тулой в 35-градусную жару. Туриченко рассказал, что изначально понимал все сложности съемок в такую погоду. Но больше всего на него повлияло испытание, в котором приняли участие домашние куры.