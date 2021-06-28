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В России заразились коронавирусом еще 21 650 человек

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:38
Общество
В России заразились коронавирусом еще 21 650 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 28 июня. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 21 650 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки, сообщили в оперативном штабе.

Клинические признаки заболевания отсутствовали у 14,1% из них. Зарегистрировано 611 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 12 626 пациентов. За весь период пандемии скончались от коронавируса 133 893 человека, вылечились от болезни 4 969 340 россиян.

Вирусолог Сергей Нетесов ранее назвал условия, которые позволят предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Для этого необходимо носить средства индивидуальной защиты и проходить вакцинацию.

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