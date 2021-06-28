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Матвиенко пословицей оценила сотрудничество с Казахстаном в борьбе с COVID-19

Политика
Матвиенко пословицей оценила сотрудничество с Казахстаном в борьбе с COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Нур-Султан, 28 июня. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила совместную работу России и Казахстана по борьбе с коронавирусом.

Накануне Матвиенко и делегация Совфеда прибыла в Нур-Султан с официальным визитом. В ходе 16-го заседания комиссии по сотрудничеству между сенатом Казахстана и Советом Федерации Матвиенко заявила, что наши страны справляются с коронавирусом с наименьшими потерями.

«Хочется отметить сплоченность руководителей, народов наших стран перед лицом той угрозы, с которой мы столкнулись. Вспоминается мудрая казахская пословица: «Нет стены, которую народ не возьмет»», — заявила Матвиенко.

Системы здравоохранения России и Казахстана в основном справляются с новым вызовом. Матвиенко поблагодарила специалистов, которые вели обмен опытом и перенимали лучшие технологии для спасения жизней пациентов.

Днем ранее Матвиенко встретилась со спикером Сената парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым. Она указала на готовность Москвы развивать межпарламентские связи, в том числе по линии Межпарламентской Ассамблеи государств — членов СНГ.

Ранее в ходе заседания оргкомитета третьего Евразийского женского форума Матвиенко озвучила прогноз по коронавирусу. По ее словам, эпидемиологическая обстановка в России улучшится к октябрю, передает НСН.

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Казахстан матвиенко коронавирус
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