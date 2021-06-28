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Aurus планирует экспортировать 70% своих автомобилей

Экономика
Aurus планирует экспортировать 70% своих автомобилей
aurusmotors.com  /  AURUS

Москва, 28 июня. Производитель премиальных российских автомобилей Aurus планирует реализовать на внешних рынках около 70% выпускаемых машин, сообщила пресс-служба компании.

В первую очередь автомобили Aurus планируется экспортировать на Ближний Восток и в Северную Африку. Предполагается, что в более долгосрочной перспективе компания сможет выйти на рынки Китая и стран Западной Европы, передает «Автостат».

Серийное производство автомобилей Aurus Senat началось 31 мая 2021 года. Выпуском машин премиум-класса занимается завод, расположенный в особой экономической зоне «Алабуга» на территории Республики Татарстан. Предприятие планирует собирать до 5 тысяч автомобилей в год.

Посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер ранее сообщил о намерении обсудить поставки бронированных автомобилей с руководством Aurus. Специальные версии машин применяются Федеральной службой охраны для организации поездок президента и главы правительства.

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