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В Баку стартовали военные учения ВС Азербайджана и Турции

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:38
Армия
В Баку стартовали военные учения ВС Азербайджана и Турции
facebook.com  /  Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu

Баку, 28 июня. Военные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции начались в Баку. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны.

В маневрах «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021» задействованы танки, вертолеты, беспилотники и другая техника. Согласно данным военного ведомства, в них примут участие до 600 военных.

Совместные учения ВС Азербайджана и Турции продлятся до 30 июня.

Ранее в МО Азербайджана анонсировали совместные учения спецназа с Пакистаном и Турцией, которые пройдут в сентябре текущего года. Кроме того, 21 июня на турецкой авиабазе Конья стартовали международные учения «Анатолийский орел».

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турция учения азербайджан
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