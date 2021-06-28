В Баку стартовали военные учения ВС Азербайджана и Турции

Баку, 28 июня. Военные учения вооруженных сил Азербайджана и Турции начались в Баку. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского министерства обороны.

В маневрах «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2021» задействованы танки, вертолеты, беспилотники и другая техника. Согласно данным военного ведомства, в них примут участие до 600 военных.

Совместные учения ВС Азербайджана и Турции продлятся до 30 июня.

Ранее в МО Азербайджана анонсировали совместные учения спецназа с Пакистаном и Турцией, которые пройдут в сентябре текущего года. Кроме того, 21 июня на турецкой авиабазе Конья стартовали международные учения «Анатолийский орел».