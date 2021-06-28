Масштабные учения ВМС Украины и НАТО начались в Черном море

Киев, 28 июня. Североатлантический альянс начал в Черном море совместные с ВМС Украины масштабные учения Sea Breeze, сообщает пресс-служба военного ведомства Незалежной.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что маневры направлены на повышение безопасности в регионе.

Ранее стало известно, что к маневрам присоединится эсминец USS Ross Военно-морских сил США. Корабль вошел в акваторию Черного моря 26 июня. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что судно взяли под наблюдение российские военные.

При этом в министерстве иностранных дел страны учения Sea Breeze назвали провокацией и попыткой дестабилизировать ситуацию у границ РФ.