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Масштабные учения ВМС Украины и НАТО начались в Черном море

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:49
Украина
Масштабные учения ВМС Украины и НАТО начались в Черном море
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Киев, 28 июня. Североатлантический альянс начал в Черном море совместные с ВМС Украины масштабные учения Sea Breeze, сообщает пресс-служба военного ведомства Незалежной.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что маневры направлены на повышение безопасности в регионе.

Ранее стало известно, что к маневрам присоединится эсминец USS Ross Военно-морских сил США. Корабль вошел в акваторию Черного моря 26 июня. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что судно взяли под наблюдение российские военные.

При этом в министерстве иностранных дел страны учения Sea Breeze назвали провокацией и попыткой дестабилизировать ситуацию у границ РФ.

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