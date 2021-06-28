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Омбудсмен Дагестана призвал не путать обязательную вакцинацию с принудительной

Общество
Омбудсмен Дагестана призвал не путать обязательную вакцинацию с принудительной
Global Look Press  /  US Navy / Globallookpress.com

Махачкала, 28 июня. Гражданам не следует путать понятия «принудительной» и «обязательной» вакцинации от коронавируса. Последняя направлена на сохранение здоровья всего общества не нарушает закон, не ущемляет права человека, омбудсмен Дагестана Джамал Алиев.

«Нужно понимать, что закон предусматривает определенные процедуры. Принудительной вакцинации нет, но есть обязательная. Она вводится постановлением главного санитарного врача региона, который принимает такое решение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Это решение затрагивает определенные категории работников, которых в этой ситуации нужно привить, чтобы избежать печальных последствий для всего общества. В этом случае, конечно, нужно следовать закону. Здесь я не вижу другой альтернативы», — сказал в эфире РГВК «Дагестан» уполномоченный по правам человека в республике.

Обязательная вакцинация для отдельных групп работников введена в нескольких субъектах Российской Федерации, в числе которых Москва, Сахалин, Московская, Тульская, Кемеровская, Калининградская области и другие регионы. Решение об обязательной вакцинации в Дагестане властями республики пока не принималось.

Ранее ФАН сообщал, что руководители пяти муниципалитетов Дагестана могут лишиться своих должностей, если не увеличат темп вакцинации населения. Об этом заявил врио главы региона Сергей Меликов.

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россия дагестан covid-19 вакцина от коронавируса обязательная вакцинация
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