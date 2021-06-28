Парад корги-спасателей прошел в Подмосковье

Более 30 собак породы корги, а также их хозяева приняли участие в торжественном параде в подмосковном Щелково. Животные продемонстрировали свои таланты и навыки спасателей.

Настоящий праздник собаководов состоялся на щелковском городском пляже. На радость отдыхающим пушистые очаровашки-корги показали свои умения, а также посоревновались между собой, преодолевая полосы препятствий. Несмотря на коронавирусные ограничения, мероприятие прошло с соблюдением необходимых мер безопасности.

«Мы буквально за два-три дня дали рекламу, что мы соберемся в парке, на воздухе. Это в пределах ограничений, которые есть по ковиду. В основном все наши гости оказались привиты», — рассказал организатор Леонид Киселев.

Леонид Киселев — хозяин вельш-корги по кличке Маруся. Два года назад он привел своего питомца в спасательный отряд, и с тех пор у Маруси появилось множество друзей, которые с радостью участвуют в различных мероприятиях, посвященных безопасности.

«Когда я пришел в отряд, я сделал из своей собачки спасателя-волонтера. Она прижилась в этой хорошей компании, так как все владельцы корги неравнодушные, добрые люди, и их питомца такие же», — отметил Леонид.

Завершилось мероприятие парадом корги. Вместе со спасателями и хозяевами собаки вышли на пляж и в парк, чтобы раздать отдыхающим листовки с правилами поведения на воде и напомнить о мерах безопасности.