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Карпин не рассматривает возможность возглавить сборную РФ по футболу

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:19
Спорт
Карпин не рассматривает возможность возглавить сборную РФ по футболу
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 28 июня. В Сети распространилась информация о том, что сборную России по футболу может возглавить новый тренер.

В ходе интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не хочет возглавлять сборную России по футболу. Карпин подчеркнул, что в настоящее время у него действующий контракт с «Ростовом», к тому же, у российской сборной есть тренер.

«Туда абсолютно не хочу», – сказал Карпин.

После того, как сборная России по футболу вылетела из Чемпионата Европы по футболу, СМИ растиражировали информацию, что главный тренер Станислав Черчесов, возможно, покинет свой пост. В качестве одного из возможных кандидатов называют Валерия Карпина.

Игру сборной России по футболу на Евро-2020 оценили на внеочередном исполкоме Российского футбольного союза (РФС). В частности, президент РФС Александр Дюков, комментируя игру футболистов оценил ее как «неудовлетворительную». Дюков подчеркнул, что команда «не выполнила поставленную задачу по выходу из группы». Напомним, свою последнюю в группе сборная РФ проиграла сборной Дании с разгромным счетом 4:1.

ФАН писал ранее о том, что россияне впервые в истории выиграли Чемпионат Европы по настольному теннису в парном разряде.

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Валерий Карпин евро-2020 сборная рф по футболу
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