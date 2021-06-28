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Десятки велогонщиков «Тур де Франс» получили травмы из-за болельщицы

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:43
ФАН-ТВ
Десятки велогонщиков «Тур де Франс» получили травмы из-за болельщицы

Девушка с плакатом на престижной велогонке вышла на трассу, чтобы показать надпись оператору. В плакат врезался немецкий спортсмен, и дальше гонщики стали падать один за другим.

«Тур де Франс» — одна из самых престижных велогонок в мире. И в этом году она запомнится болельщикам и спортсменам особенно. Крупная авария произошла на трассе во время соревнований. 21 велогонщик получили различные травмы: ушибы, переломы конечностей, ребер.

Момент аварии попал на видеокамеры. На кадрах видно, как девушка-болельщица в желтой куртке и с картонным плакатом в руках вышла на край трассы, она показывала надпись в камеру и не заметила приближающихся участников соревнований. В этом время немецкий спортсмен, семикратный чемпион мира Тони Мартин врезался в плакат и упал. А дальше последовала цепная реакция. Велогонщики один за другим стали валиться на землю.

Болельщица, из-за которой произошел массовый завал, пропала. Девушка спешно покинула территорию, сейчас ее ищет полиция. Организатор турнира подал на нее жалобу, а жандармерия французского Финистера объявила о возбуждении расследования в связи с нарушением правил безопасности.

В итоге победил на велогонке французский спортсмен Жюлиан Алафилипп. Немец Тони Мартин, который упал первым, проиграл ему 25 минут.

Отметим, столкновение произошло за 45 километров до финиша. Это был первый этап соревнований. Всего же спортсмены должны были проехать около 3,5 тысяч километров. Турнир стартовал в Бресте 26 июня, а завершиться должен был в Париже 18 июля.

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