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Анна Семенович призвала женщин уходить от «алкашей и тиранов»

Шоу-бизнес
Анна Семенович призвала женщин уходить от «алкашей и тиранов»
instagram.com  /  @ann_semenovich

Москва, 28 июня. Певица Анна Семенович рассказала, что выйдет замуж, только когда встретит настоящего мужчину. У знаменитости были избранники, которые требовали от нее отказаться от карьеры.

У певицы было достаточно отношений, и ни одни из них не завершились браком. Мужчинам нравилось, что их возлюбленную показывают по телевизору, она мечта для многих. После первой волны самоутверждения, по словам Семенович, избранники стали закручивать гайки и ставить ее перед выбором: либо они, либо карьера.

Экс-солистка группы «Блестящие» призналась, что не поддалась страху остаться одной. Она решила, что выйдет замуж, только когда «встретит по-настоящему любящего и качественного мужчину».

«Девочки, не терпите рядом с собой тиранов или алкашей, просто ради того, чтоб кто-то был рядом. Цените себя и любите, не позволяйте никому управлять своей жизнью! Развивайтесь, учитесь новому, слушайте тренинги, читайте, наполняйтесь удовольствием», — призвала фанатов артистка на своей странице в Instagram.

Семенович держит свою личную жизнь в строжайшем секрете. При этом она неоднократно намекала, что состоит в романтических отношениях с бизнесменом.

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отношения семенович певица личная жизнь
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