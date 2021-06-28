Пермского бизнесмена задержали по подозрению в тройном убийстве на пикнике

Пермь, 28 июня. Правоохранители задержали мужчину, который расстрелял троих человек из-за ревности в Пермском крае. В ближайшее время ему могут избрать меру пресечения.

Массовый расстрел случился в Горнозаводском районе Пермского края, куда семья приехала на отдых и жарку шашлыков. К ним присоединилась родственница. Спустя некоторое время на речку приехал ее бывший муж, захотевший выяснить отношения. Однако женщина не согласилась на разговор и прогнала экс-супруга. Тот ночью вернулся с ружьем и обстрелял людей. В результате умерли трое взрослых, 11-летнюю девочку доставили в больницу с травмами.

Ранее супружеской паре из города Вилючинска вынесли срок за жестокое убийство младенца — собственного сына. Супруги выпивали и не обращали внимание на ребенка. Его не кормили, не меняли одежду и подгузники. В результате его обнаружили мертвым в квартире, сообщало издание Deita.