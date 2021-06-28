NI: поворот Зеленского к популизму не спасет его на предстоящих выборах

Вашингтон, 28 июня. Большинство украинцев назвали популизмом «деолигархизацию» страны, которую объявил президент Владимир Зеленский.

Авторы американского издания The National Interest пишут: такая политика вряд ли поможет Зеленскому выиграть предстоящие президентские выборы и избраться на второй срок. Жители Украины считают, что глава государства таким образом пытается завладеть экономическими активами и СМИ олигархов для своей команды.

Сейчас 57% украинцев считают, что страна при Зеленском движется не в том направлении, а лишь 20% сочли его лучше бывшего президента Петра Порошенко. Нынешний лидер Украины решил бороться с олигархами, но то же самое обещают сделать другие политсилы. Ни у кого это пока не получилось.

««Деолигархизация» Зеленского не совсем понятна в том, как следует определять олигархов. Имена включены в секретный список из 13 человек, которые якобы имеют чрезмерное влияние в политике, СМИ и на государственных чиновников», — пишут авторы материала.

Global Look Press / Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

Украинский президент пытается лишить этих 13 человек возможности оказывать влияние на СМИ и политические партии, и закрыть им доступ к приватизации крупных объектов. Скорее всего, это приведет к новым протестам со стороны правозащитников и международных организаций. Пока Зеленский не введет санкции против бизнесмена Игоря Коломойского по примеру США, бороться с олигархами в стране смысла нет, заключили журналисты NI.

Ранее бывший депутат Верховной рады, политик Алексей Журавко заявил, что все задачи Киеву ставятся через дипломатические представительства иностранных государств на территории Украины.

Как передает НСН, у россиян предложили конфисковать землю на Украине. Речь идет о возможном приобретении земельных участков согласно нашумевшему украинскому закону №2194, подписанному в мае президентом Владимиром Зеленским.