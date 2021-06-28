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Власти Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:31
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Общество
Власти Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан
pixabay.com

Смоленск, 28 июня. Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для отдельных категорий граждан в Смоленской области.

Прививку от заболевания должны будут сделать работники в сфере торговли, услуг, общественного питания, педагоги. Также вакцинация является обязательной для граждан, которые регулярно контактируют с окружающими в связи с условиями работы.

Обязательную прививку ранее ввели власти Тамбовской области. Постановление утвердил главный государственный санитарный врач по региону. Нововведение касается госслужащих, представителей общепита, образования, здравоохранения и других категорий граждан.

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смоленск вакцинация коронавирус
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