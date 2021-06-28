Власти Смоленской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

Смоленск, 28 июня. Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для отдельных категорий граждан в Смоленской области.

Прививку от заболевания должны будут сделать работники в сфере торговли, услуг, общественного питания, педагоги. Также вакцинация является обязательной для граждан, которые регулярно контактируют с окружающими в связи с условиями работы.

Обязательную прививку ранее ввели власти Тамбовской области. Постановление утвердил главный государственный санитарный врач по региону. Нововведение касается госслужащих, представителей общепита, образования, здравоохранения и других категорий граждан.