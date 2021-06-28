Петров пост 2021: сколько длится, традиции и правила, календарь питания по дням

Для православных россиян, придерживающихся юлианского календаря, начался Петровский (Петров) пост, который в 2021 году из-за поздней Пасхи продлится относительно недолго — всего две недели. Пост завершится 11 июля, накануне праздника День Петра и Павла, который православные отметят 12 июля.

История Петрова поста

На Руси многодневный летний пост в память апостолов Петра и Павла был установлен с принятием христианства. Пост является подготовкой к дню церковного поминовения этих учеников Христа, которые считаются главными распространителями христианства среди языческих народов. По преданию Петр — первый ученик Христа, и Павел, уверовавший после того, как узрел воскресшего Иисуса, были казнены в один день, поэтому этих святых чтят вместе. Казнь апостолов относят к 67-му году, но, возможно, праздник связан с другим событием: 29 июня 258 года (12 июля по юлианскому календарю) мощи Петра и Павла были торжественно перенесены в Рим.

Петров пост: что можно и нельзя есть

Церковь не устает напоминать, что пост — это не диета, а возможность для христианина очиститься душой и телом. Петров пост считается не слишком строгим. Как и в другие посты, запрещены мясное, молочное и яйца, но во многие дни разрешены рыба, морепродукты, а также вино.

На Руси про Петров пост говорили: «Петровка — голодовка», поскольку к этому времени плоды нового урожая еще не успевали вызреть. Поэтому считалось, что в начале лета поститься особенно тяжело. Сегодня при обилии овощей и фруктов, доступных круглый год, эта поговорка уже неактуальна.

Федеральное агентство новостей /

Кому можно не поститься

От поста освобождаются маленькие дети, беременные и кормящие женщины, больные, пожилые, путешествующие, а также те, кто находится в заключении или занят на тяжелых работах. Детей постарше взрослые могут приобщать к посту, но лучше это делать без принуждения и давления, советуют педагоги и священники.

Петров пост: календарь питания

Календарь питания в Петров пост 2021 представлен в инфографике ФАН.

Во все дни разрешены любые крупы, овощи, фрукты, сухофрукты, мед, орехи, грибы, черный хлеб. В некоторые дни разрешены рыба и морепродукты, а взрослым — вино. Самые строгие дни — среда и пятница.

В праздник Рождество Иоанна Предтечи (в этом году это среда, 7 июля) разрешены рыба, морепродукты и вино, вне зависимости от дня недели.

В Петров день (День апостолов Петра и Павла понедельник, 12 июля) в 2021 году поста нет, поскольку это понедельник (ограничения на мясное, молочное и яйца сохраняются, если праздник приходится на среду или пятницу). Подробнее о празднике Петров день читайте в материале ФАН.