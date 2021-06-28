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Федеральная антимонопольная служба изучит рынок ПЦР-тестов и анализов на антитела

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:23
Экономика
Федеральная антимонопольная служба изучит рынок ПЦР-тестов и анализов на антитела
Национальный БиоСервис

Москва, 28 июня. Представители ФАС проанализируют стоимость услуг, предоставляемых по тестам, связанным с коронавирусом.

Обоснованность существующих цен на проведение ПЦР-тестов, а также выполнение анализов на наличие антител против COVID-19 решили изучить в Федеральной антимонопольной службе.

Ведомство уже направило соответствующие запросы в различные медицинские организации. ФАС начала исследовать вопрос после жалоб россиян о ценовом росте в данном сегменте.

Спрос на анализы резко подскочил на предыдущей неделе. Так, количество ПЦР-тестов увеличилось на 25-40%, объем анализов на антитела вырос в два и более раза. В связи с этим в медлабораториях стали чаще задерживать результаты, а специалисты предрекли дальнейший рост цен на услуги, пишет «Интерфакс».

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фас коронавирус антитела пцр-тест
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