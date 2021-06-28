Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан вводят в Тамбовской области

Тамбов, 28 июня. Обязательную прививку от коронавирусной инфекции должен будет сделать ряд категорий граждан в Тамбовской области.

Постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» принял главный государственный санитарный врач по Тамбовской области. Прививку должны будут сделать государственные служащие, представители отрасли торговли и общественного питания, образования, категории граждан, которые часто контактируют с людьми в рамках работы.

Обязательную вакцинацию ранее ввели власти Камчатского края. Прививку от коронавирусной инфекции должны будут сделать люди, работающие вахтовым методом и туристы.