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Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан вводят в Тамбовской области

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:26
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Общество
Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан вводят в Тамбовской области
pixabay.com

Тамбов, 28 июня. Обязательную прививку от коронавирусной инфекции должен будет сделать ряд категорий граждан в Тамбовской области.

Постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» принял главный государственный санитарный врач по Тамбовской области. Прививку должны будут сделать государственные служащие, представители отрасли торговли и общественного питания, образования, категории граждан, которые часто контактируют с людьми в рамках работы.

Обязательную вакцинацию ранее ввели власти Камчатского края. Прививку от коронавирусной инфекции должны будут сделать люди, работающие вахтовым методом и туристы.

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тамбов вакцинация коронавирус
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