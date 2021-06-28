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Татьяна Веденеева хочет, чтобы ее забрали инопланетяне

Шоу-бизнес
Татьяна Веденеева хочет, чтобы ее забрали инопланетяне
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 28 июня. Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева неожиданно призналась, что хочет встретиться с инопланетянами.

Артистка рассказала, что ее с детства интересовали звезды и необычные явления. И в какой-то момент она даже хотела стать астрономом, но желание быть актрисой все же перевесило. Несмотря на то, что она выбрала творческий путь, Веденеева до сих пор мечтает встретиться с НЛО.

«Было бы здорово, чтобы меня какие-нибудь инопланетяне забрали. Мои друзья говорят: «С ума сошла что ли? Представь, они бы тебя забрали, положили на инопланетный стол и стали на части разделять, чтобы посмотреть, из чего ты внутри состоишь». Я отвечаю: «Да, я почти сразу же умерла от шока болевого, но зато бы успела увидеть что-то такое, чего не увидит никто»», — сказала 67-летняя знаменитость в разговоре с Тимуром Кизяковым в эфире программы «Когда все дома».

С годами желание артистки прикоснуться к миру неизведанного не ушло. Она до сих пор читает книги и пытается раскрыть тайны. По ее мнению, если узнать что-то неизведанное, то можно считать, что жизнь удалась.

Веденеева ранее призналась в романтических чувствах к актеру Константину Райкину. Чувства у нее вспыхнули во время съемок фильма «Много шума из ничего».

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инопланетяне нло веденеева
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