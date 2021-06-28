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Коммунистическая партия Китая высоко оценила успехи развития России

Политика
Коммунистическая партия Китая высоко оценила успехи развития России
wikipedia.org  /  Charlie fong

Пекин, 28 июня. Российский народ добился значительных успехов в государственном развитии, заявил заместитель главы отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Го Ечжо.

По его словам, китайская партия уверена в перспективах развития РФ при президенте Владимире Путине. Го Ечжо пожелал российской стороне новых достижений на пути становления мощного государства.

«Мы очень рады видеть постоянное повышение уровня социально-политической стабильности и уровня благосостояния в России», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Китай пригрозил заблокировать поставки вакцины от коронавируса на Украину, если Киев поддержит резолюцию ООН о правах уйгуров, передает НСН. Комментируя ситуацию, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко выразил мнение, что Москве следует брать пример с Пекина.

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