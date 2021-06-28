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Вин Дизель планирует поставить мюзикл по «Форсажу»

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Общество
Вин Дизель планирует поставить мюзикл по «Форсажу»
кадр из фильма «Форсаж-9»

Лос-Анджелес, 28 июня. Известный голливудский актер Вин Дизель рассказал о новых творческих планах и заявил, что собирается выпустить одну из частей знаменитой франшизы «Форсаж» в виде мюзикла.

Актер и его команда пока не определились, будет ли это музыкальная постановка, или же одна из частей фильма будет снята в новом формате. Однако идея поработать в таком формате давно появилась в голове Дизеля. О своем желании артист рассказал в шоу популярной исполнительницы Келли Кларксон.

Несколько недель назад девятая часть популярной франшизы об автомобильных гонках вышла на экраны. Почти сразу после премьеры исполнитель главной роли и продюсер ленты Вин Дизель заявил о съемках 10-й и 11-й частей. Голливудская студия Universal Pictures в прошлом году заявила, что история Доминика Торетто и его друзей постепенно подходит к концу, поэтому есть вероятность, что оставшиеся части станут финалом, разделенным на два фильма. В роли режиссера выступит Джастин Ли. Съемки начнутся в начале следующего года.

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дизель форсаж мюзикл шоу келли кларксон
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