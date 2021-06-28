Лавров рассказал, почему идея саммита Россия — Евросоюз была похоронена

Москва, 28 июня. Идея Германии и Франции провести саммит Россия — Евросоюз «похоронена, не успев родиться», в связи с позицией русофобского меньшинства в Европе.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, политику ЕС чаще определяет агрессивное русофобское меньшинство.

«Что полностью подтвердилось на саммите ЕС в Брюсселе 24–25 июня, где обсуждались перспективы отношений с Россией. Инициатива <...> о проведении встречи с В. В. Путиным, не успев родиться, была похоронена», — подчеркнул Лавров.

Ранее пресс-служба МИД РФ сообщила, что Лавров провел телефонный разговор с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Они обсудили двусторонние отношения, а также предстоящие политические контакты, передает «Национальная служба новостей».

Кроме того, Лавров отметил, что президент РФ Владимир Путин и глава США Джо Байден в Женеве изъявили желание выстраивать отношения на балансе интересов.