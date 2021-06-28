В России состоялся успешный запуск новой баллистической ракеты

Москва, 28 июня. Успешный пуск новейшей ракеты состоялся с 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны России.

Новейшую баллистическую ракету испытали на космодроме Плесецк в середине июня. Об этом корреспондентам ТАСС заявил источник в оборонно-промышленном комплексе. Пока что нет официальных комментариев представителей Московского института теплотехники, где была разработана эта межконтинентальная ракета.

Ранее сообщалось, что российские военные испытают баллистический боеприпас «Сармат» в III квартале 2021 года. Ракета сможет доставлять боеголовку массой до 10 тонн в любую точку мира.