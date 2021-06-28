Белоруссия и Казахстан договорились о поставках сырья и нефтепродуктов

Минск, 28 июня. Власти Белоруссии и Казахстана подписали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщила газета «СБ. Беларусь сегодня».

Как считают в Минске, беспошлинный экспорт казахстанской нефти позволит максимально приблизить ее стоимость к ценам на российское сырье. Конкретные объемы и сроки поставок будут обсуждаться в ближайшее время на уровне правительств двух республик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце января поручил правительству провести переговоры с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в сфере поставок нефти. Перед этим глава государства заявил о намерении закупать у России не более 30-40% от потребляемой нефти. В качестве альтернативных поставщиков президент называл Казахстан и Азербайджан.

Подписанию межправительственного соглашения предшествовали телефонные переговоры лидеров Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Касым-Жомарта Токаева. Стороны обсудили сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и борьбу против коронавируса.