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Спрос на квартиры-студии вырос в России за год

Экономика
Спрос на квартиры-студии вырос в России за год
pixabay.com  /  Skitterphoto

Москва, 28 июня. Популярность квартир-студий на вторичном рынке среди покупателей в России выросла за год на 43%, сообщили аналитики «Авито Недвижимость».

При этом на первичном рынке жилья спрос на такие объекты, по оценке специалистов, вырос на 2%. Вместе со спросом выросло и число лотов, выставленных на продажу. На вторичном рынке количество студий увеличилось на 26%, а на первичном — на 3%, передают «Известия».

По сведениям «Авито Недвижимость», средние цены в сегменте квартир-студий рекордно выросли за последний год. Объекты первичного рынка подорожали в полтора раза, а вторичного — на 30%. Купить студию в новостройке в мае 2021 года можно было в среднем по цене 132,4 тысячи рублей за квадратный метр. На вторичном рынке стоимость «квадрата» составила 119,8 тысячи рублей.

Риелторы ранее рассказали о скором снижении темпов роста цен на жилье в России. По мнению специалистов, продление программы льготной ипотеки на новых условиях не приведет к ажиотажному спросу на недвижимость, как это было в 2020 году.

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