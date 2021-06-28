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Министр труда Палестины покинет пост на фоне антиправительственных протестов

Ближний Восток
Министр труда Палестины покинет пост на фоне антиправительственных протестов
Global Look Press  /  Mosab Shawer/Keystone Press Agency

Рамалла, 28 июня. Глава Министерства труда Палестинской автономии Насри Абу Джаиш покинет свой пост на фоне масштабных акций протеста, вспыхнувших на территории государства. Об этом заявил коллега министра по Палестинской народной партии (ПНП) Иссам Абу Бакр.

По словам чиновника, партия решила покинуть правительство автономии, возглавляемое «Движением на народное освобождение Палестины» (ФАТХ), из-за неуважения руководства последнего к «законам и общественным свободам».

Ожидается, что Насри Абу Джаиш, представляющий ПНП в кабмине, официально объявит о своей отставке с поста министра труда 28 июня.

Точка кипения

Решение о выходе члена партии из состава правительства принято на фоне масштабных акций протеста, прокатившихся по всей территории Палестины после гибели 43-летнего общественного и политического деятеля Низара Баната.

Активист, известный своей критикой в адрес Палестинской национальной администрации (ПНА) и президента Махмуда Аббаса, скончался в ночь на 24 июня, когда к нему домой нагрянули с обыском сотрудники правоохранительных органов с целью ареста. Родственники погибшего утверждают, что стражи порядка избили мужчину железными и деревянными дубинками, после чего увезли на военном автомобиле.

При этом губернатор города Хеврон, в котором жил Банат, заявил, что во время ареста «ухудшилось состояние здоровья» общественника. По словам Джибрина аль-Бакри, активиста доставили в больницу, где врачи уже констатировали его смерть.

После того как о случившемся стало известно общественности, премьер Палестины Мухаммад Штайе объявил о создании независимой группы для расследования причин смерти Баната. Однако палестинские общественные деятели сомневаются, что нынешняя администрация способна всерьез заняться изучением обстоятельств этого дела.

Активисты под угрозой?

Поскольку смерть Баната связывают с его политической деятельностью и громкими обвинениями, многие общественники опасаются, что их может настичь та же участь. Ситуацией со свободой слова в автономии недовольны и рядовые граждане: после гибели видного критика властей сотни палестинцев вышли на улицы, призывая правительство Аббаса к ответу за случившееся.

Масштабные акции протеста, охватившие крупные города Палестины, продолжаются уже несколько дней и нередко заканчиваются беспорядками и столкновениями протестующих с полицией: чтобы разогнать демонстрантов, стражи порядка применяют дубинки и слезоточивый газ.

При этом многочисленные общественные организации и фонды публикуют заявления с критикой в адрес силовиков и действующей власти. Все это наносит значительный удар по авторитету президента Аббаса, который в последнее время и так не пользуется большой поддержкой народа из-за переноса первых за 15 лет выборов и «беззубой» политики ПНА в отношении действий Израиля, расширяющего свои поселения на Западном берегу.

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Все новости / Ближний Восток / Министр труда Палестины покинет пост на фоне антиправительственных протестов
махмуд аббас палестина
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