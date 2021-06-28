Красноярская прокуратура организовала выезд к месту разлива топлива на Судостроительной

Красноярск, 28 июня. Красноярская природоохранная прокуратура организовала выезд на место разлива масляных пятен в районе улицы Судостроительной в Красноярске.

При осмотре территории с участием специалистов Росприроднадзора, министерства экологии и сотрудников МЧС в водном объекте нашли бочку с отработанным маслом. Контейнер разгерметизировался и все содержимое вылилось в воду, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Общая площадь загрязнения составила 40 кв. м. На месте ЧП провели работы по устранению масляного пятна. Для ликвидации загрязнения использовали сорбент.

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