Польский Gaz-System приступил к укладке Baltic Pipe по дну Балтики

Варшава, 28 июня. Компания-оператор газопроводов в Польше занялась прокладкой морского участка трубопровода Baltic Pipe.

Магистраль Baltic Pipe начали прокладывать по дну Балтийского моря. Этим занимается предприятие Gaz-System, отвечающее за транспортировку голубого топлива в Польше. Об этом пишет ТАСС.

«27 июня Castorone — одно из морских судов, ответственных за прокладку морского участка газопровода между Польшей и Данией, — начало прокладку Baltic Pipe в Балтийском море», — отмечают в пресс-службе компании.

Представители Gaz-System намереваются построить 275 км газопровода, который будет пролегать на дне Балтики. Трубопровод должен соединить Польшу и Данию. Согласно проекту, магистраль свяжет норвежский шельф в Северном море с Польшей и будет пролегать через территорию Дании. Планируется, что строительство окончат к 1 октября следующего года.