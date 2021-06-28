В iNews объяснили, почему российская авиация в Средиземноморье привела в ужас Британию

Лондон, 28 июня. Россия нашла способ эффектно ответить на провокацию ВМС Британии у крымского побережья. Теперь Лондону приходится отчаянно защищать свой авианосец, пишет iNews.

На прошлой неделе эсминец HMS Defender Военно-морских сил Великобритании нарушил государственные границы РФ у берегов Крыма. Российским военным пришлось открыть предупредительный огонь. Лишь после этого корабль сменил курс. Правда, в Соединенном Королевстве не подумали о последствиях, приводит «ПолитРоссия» материал британского издания.

Сейчас на российской авиабазе Хмеймим в Сирии размещены три бомбардировщика Ту-22М3 и два истребителя МиГ-31, которые уже проводят полеты над Средиземным морем. Британия в ужасе от происходящего, ведь в акватории находится ее авианосец HMS Queen Elizabeth, а самолеты ВКС России могут нести новейшие ракеты, способные легко отправить корабль на дно.

В Лондоне активность российской авиации связывают именно с появлением в Средиземном море авианосной группы британского флота. Усугубляется же ситуация недавней провокацией у берегов Крыма.

«Проход британского эсминца HMS Defender недалеко от побережья Крыма вызвал обострение дипломатической напряженности. Российским военным пришлось произвести предупредительные выстрелы и сбросить несколько авиационных бомб рядом с кораблем Королевского флота», — напомнили в издании.

На этом фоне Британия была вынуждена развернуть истребители дальнего радиуса действия. Командование рассчитывает защитить суда, создав вокруг них своеобразное «стальное кольцо».

Ранее появилась информация, что у берегов Крыма может произойти новая провокация. На этот раз ее устроят ВМС Германии.