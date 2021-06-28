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Корабль-призрак с мертвецами на борту нашли у берегов Великобритании

  /   Обновлено: 28 июня 2021 11:06
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Происшествия
Корабль-призрак с мертвецами на борту нашли у берегов Великобритании
flickr.com  /  Sheffield Tiger

Лондон, 28 июня. Судно с мертвецами нашли у британских островов Теркс и Кайкос в Вест-Индии. Власти пытаются установить личности погибших.

Местный рыбак заметил небольшую лодку неподалеку от острова Гранд-Терк и сообщил об этом полицейским. При осмотре плавсредства правоохранители обнаружили 20 разлагающихся трупов.

Причина гибели моряков пока не установлена. Судя по всему, речь не идет о насильственной смерти. Предположительно корабль пришел из карибского региона, территория британских островов не являлась пунктом назначения. Все обстоятельства жуткого инцидента устанавливаются.

Еще одну брошенную лодку нашли в Японском море. Вероятно судно принадлежало рыбакам из Северной Кореи, которые попали в шторм.

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